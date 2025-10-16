На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ветеран из КНДР, отсидевший 42 года в тюрьме Южной Кореи, попросился на родину

В Южной Корее отсидевший в тюрьме бывший солдат КНДР захотел вернуться на родину
Екатерина Штукина/РИА Новости

Бывший солдат армии КНДР Ан Хак Соп, который 42 года провел в заключении на территории Южной Кореи, призвал правительство республики вернуть его на родину. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Свой призыв мужчина озвучил на пресс-конференции в Сеуле. Он предложил южнокорейским властям организовать его репатриацию через третью страну.

«Я поеду в [Северную Корею] через Россию или Китай. Сколько еще я могу ждать?» — заявил Ан Хак Соп.

Сторонник КНДР воевал на стороне своей родины во время Корейской войны 1950–1953 годов. В 1952 году его арестовали и посадили в тюрьму в Южной Корее. В заключении он провел 42 года. В августе 2025-го мужчина вместе с пятью другими бывшими солдатами попросил вернуть его на родину. Позднее в том же месяце он попробовал пересечь границу, однако его остановили силовики.

В сентябре лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что объединение Северной Кореи с Южной невозможно, поскольку эти два государства враждебны. Он добавил, что невозможность объединения двух Корей будет закреплена законодательно.

Ранее Северная Корея пригрозила США «военно-техническими мерами» для устранения угроз.

