В Латвии заверили в отсутствии планов массовой депортации россиян

Латвия не собирается массово депортировать граждан РФ из республики, заявил в эфире «Латвийского радио 4» министр внутренних дел страны Рихард Козловскис.

«Мы не предусматриваем каких-то массовых выдворений. Отдельные случаи есть, и, скорее всего, они еще будут. Но каждое подобное решение будет приниматься индивидуально», — объяснил глава МВД Латвии.

По его словам, в настоящее время порядка 500 россиян не выполнили требования для получения постоянного вида на жительство и могут быть депортированы.

10 октября директор по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадара Пуке сообщила, что из Латвии собираются депортировать более 800 россиян из-за нарушения ими миграционного законодательства. Она добавила, что их пребывание на территории страны после установленного срока будет расцениваться как незаконное.

Ранее в Госдуме призвали не прощать дискриминацию россиян в Латвии.