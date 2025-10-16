На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве с 1 января 2026 года проиндексируют соцвыплаты

Собянин: пособия и выплаты москвичам проиндексируют на 6% с 1 января
true
true
true
close
Sergei Drozd/Shutterstock/FOTODOM

Пособия и социальные выплаты москвичам старшего поколения, семьям с детьми, людям с инвалидностью проиндексируют с 1 января следующего года на 6%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Они будут проиндексированы на 6%, что выше прогнозируемых темпов инфляции», — написал он.

Собянин отметил, что денежные средства также предусмотрены на обеспечение бесплатного и льготного проезда отдельных категорий горожан на всех видах общественного транспорта Москвы и Подмосковья, а также на пригородном железнодорожном транспорте. Кроме того, деньги направят на финансирование льгот и субсидий на оплату ЖКУ.

Всего, по словам мэра столицы, на соцподдержку москвичей в 2026 году будет выделено 810 млрд руб.

«Планируем направить 22,1 млрд руб. на строительство, проведение капитального и текущего ремонтов и оборудование учреждений соцзащиты населения. В ближайшие три года часть бюджета составит 62,1 млрд руб.», — добавил Собянин.

В октябре сообщалось, что в 2027 году стоимость пенсионного коэффициента в России будет повышена поэтапно, что должно положительно сказаться на покупательной способности пенсионеров.

Ранее в Госдуме призвали поднимать пенсии вне зависимости от инфляции.

