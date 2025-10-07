На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пенсии в России проиндексируют дважды в 2027 году

Правительство заложило две индексации пенсий в 2027 году
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

В 2027 году стоимость пенсионного коэффициента в России будет повышена поэтапно, что должно положительно сказаться на покупательной способности пенсионеров. Об этом сообщают «Известия».

Правительство заложило две индексации: в начале февраля балл вырастет примерно до 163 руб., а через два месяца — до порядка 168 руб., что в сумме соответствует увеличению порядка 7,6%. Первый учитывает инфляцию за предыдущий год, а второй основан на прогнозируемых доходах Социального фонда, что может обеспечить опережающий рост пенсий.

Индексация охватит всех получателей страховых пенсий, включая продолжающих работать пенсионеров.

По прогнозу Минэкономразвития, инфляция на следующий год составит около 4%, поэтому в реальном выражении пенсии должны прибавить в покупательной способности, если фактические цены не превысят прогноз.

Эксперты отмечают риск: если индексация будет отставать от реального роста цен, покупательная способность пенсионеров снизится. Кроме того, влияние инфляции различается для разных групп — многое зависит от структуры их расходов. По задумке властей, повышение будет учитывать прогнозируемые поступления в Социальный фонд, что позволяет более гибко поднимать выплаты и частично опережать инфляцию.

«Следует учитывать изменение стоимости основных товаров и услуг, которые чаще всего приобретаются людьми пожилого возраста. В случае если подорожание этих категорий превысит темпы индексации, покупательная способность пенсионеров также окажется под давлением», — отметил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

В Госдуме призвали поднимать пенсии вне зависимости от инфляции

