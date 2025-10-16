В Москве загорелась пристройка с магазинами

В Москве на Чертановской улице загорелась пристройка с магазинами

В столице загорелась пристройка с магазинами. На место чрезвычайного происшествия выехали специалисты МЧС, пишет агентство «Москва».

По его данным, пожар произошел на Чертановской улице. Очаг возгорания находится в подвале, уточняют журналисты.

Позже агентство сообщило о ликвидации пожара. Площадь пожара составила около 30 квадратных метров.

В результате произошедшего никто не пострадал. МЧС столицы на момент публикации не прокомментировало информацию.

10 октября произошел пожар в районе станции Московского центрального диаметра «Красный строитель» в Чертаново. Как сообщал Telegram-канал «Чертаново», густой дым поднимался над промышленной зоной, расположенной рядом со станцией. Возгорание ликвидировали на площади 10 квадратных метров. Пострадавших нет.

Утром 1 октября в Ярославле произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода, расположенного на Московском проспекте. Как рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев, происшествие носило техногенный характер и не было связано с атакой беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Новосибирске загорелся торговый центр.