Назван возможный источник отравления жителей ХМАО с симптомами ботулизма

Депздрав ХМАО: жители Мегиона с симптомами ботулизма могли отравиться консервами
Depositphotos

Семейная пара из города Мегион в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), госпитализированная с подозрением на ботулизм, могла отравиться консервами домашнего производства. Об этом сообщил департамент здравоохранения региона в Telegram-канале.

«Состояние пациентов оценивается специалистами как стабильное», — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время гражданам оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Двух жителей Мегиона с симптомами заражения ботулизмом доставили в больницу 25 сентября. По данным Telegram-канала 112, врачи уже взяли у пациентов анализы и ждут результаты.

10 сентября пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области сообщила, что в Екатеринбурге после свадебного банкета в частном доме пять человек заразились норовирусом. Сотрудники федеральной службы установили, что приготовление пищи для мероприятия было организовано на бытовой кухне силами хозяев дома. При этом к обслуживанию банкета были привлечены официанты по объявлению из неназванного Telegram-канала.

Кроме того, специалисты выяснили, что для хозяйственно-бытовых целей использовалась частная скважина, которую установили с нарушением технологии. При отборе проб воды из скважины эксперты обнаружили патогенные бактерии и вирусы, в том числе норовирусы. Материалы дела были переданы в суд.

Ранее в лицее в Московской области зафиксировали случай массового отравления детей.

