Пассажирами опрокинувшегося в Приамурье автобуса были иностранцы

РИА: пассажирами опрокинувшегося в Приамурье автобуса были иностранцы
Telegram-канал «Благовещенск №1»

Пассажиры автобуса с рабочими, перевернувшегося возле города Свободный в Амурской области, были иностранцы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

«Чуть больше 50 человек, все иностранцы», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что один человек умер, еще 46 были госпитализированы после аварии с автобусом. В прокуратуре рассказали, что в результате выезда на встречную полосу произошло столкновение автомобиля Toyota Probox и пассажирского автобуса.

Накануне сообщалось, что в Москве женщина пострадала в массовой аварии. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП белая машина получила серьезные повреждения. Люди достали женщину из поврежденного транспорта и передали прибывшим медикам. Кроме того, движение по трем полосам в сторону области перекрыли. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее автобус переехал человека на дороге, которого уже сбили.

