Пассажирами опрокинувшегося в Приамурье автобуса были иностранцы

Пассажиры автобуса с рабочими, перевернувшегося возле города Свободный в Амурской области, были иностранцы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

«Чуть больше 50 человек, все иностранцы», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что один человек умер, еще 46 были госпитализированы после аварии с автобусом. В прокуратуре рассказали, что в результате выезда на встречную полосу произошло столкновение автомобиля Toyota Probox и пассажирского автобуса.

