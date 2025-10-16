На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В прокуратуре рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Амурской области

Прокуратура: в ДТП с автобусом в Приамурье 1 человек погиб, 46 пострадали
true
true
true
close
Telegram-канал «Благовещенск №1»

Один человек умер, еще 46 были госпитализированы после аварии с автобусом, перевозившим рабочих в Амурской области. Об этом заявили в прокуратуре по региону в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что в результате выезда на встречную полосу произошло столкновение автомобиля Toyota Probox и пассажирского автобуса, который перевозил более 50 человек, работающих на амурском газохимическом комплексе. При аварии автобус съехал с проезжей части и перевернулся.

Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени.

До этого сообщалось, что автобус с пассажирами опрокинулся в Свободненском районе Амурской области.

В МВД рассказали, что на месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы, следственно-оперативной группы МО МВД России «Свободненский». Также на место ДТП выехал начальник Госавтоинспекции УМВД России по Амурской области.

Ранее автобус переехал человека на дороге, которого уже сбили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами