В прокуратуре рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Амурской области

Прокуратура: в ДТП с автобусом в Приамурье 1 человек погиб, 46 пострадали

Один человек умер, еще 46 были госпитализированы после аварии с автобусом, перевозившим рабочих в Амурской области. Об этом заявили в прокуратуре по региону в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что в результате выезда на встречную полосу произошло столкновение автомобиля Toyota Probox и пассажирского автобуса, который перевозил более 50 человек, работающих на амурском газохимическом комплексе. При аварии автобус съехал с проезжей части и перевернулся.

Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени.

До этого сообщалось, что автобус с пассажирами опрокинулся в Свободненском районе Амурской области.

В МВД рассказали, что на месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы, следственно-оперативной группы МО МВД России «Свободненский». Также на место ДТП выехал начальник Госавтоинспекции УМВД России по Амурской области.

Ранее автобус переехал человека на дороге, которого уже сбили.