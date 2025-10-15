Россияне стали чаще врать в резюме

Более половины российских компаний заявили, что сталкивались с недостоверными данными в резюме соискателей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование hh.ru.

По информации ресурса, более 60% представителей российского бизнеса в последнее время сталкивались с недостоверной информацией со стороны соискателей. При этом 36% работодателей отметили, что подобные случаи происходят время от времени, 18% — часто, а 4% — очень часто. Почти треть опрошенных (30%) заявили, что сталкиваются с обманом редко, и лишь немногие признались, что никогда не имели с ним дела.

Согласно исследованию hh.ru, наиболее распространенной формой искажения информации является приукрашивание профессионального опыта. Кандидаты часто указывают неверные данные о возрасте, образовании, скрывают причины увольнений, частую смену работы и периоды безработицы. Директор по исследованиям сервиса Мария Игнатова заявила, что приукрашивание опыта — это старая практика, которая в условиях высокой конкуренции за рабочие места становится заметнее.

По данным сервиса SuperJob, некоторые соискатели склонны преувеличивать уровень владения специализированными программами или иностранными языками, указывать в резюме несуществующие курсы, тренинги и награды. Чаще всего недостоверные сведения встречаются в анкетах кандидатов в возрасте от 19 до 30 лет, тогда как среди соискателей 31–45 лет это происходит заметно реже.

10 октября в пресс-службе hh.ru рассказали «Газете.Ru», что с 2020 года число вакансий в России, где работодатели упоминают нейросети, выросло почти в 10 раз. По данным сервиса, владение инструментами искусственного интеллекта становится новым базовым навыком не только для специалистов из ИТ, но и для представителей креативных и сервисных профессий.

