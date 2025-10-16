Выдворенный из Латвии пенсионер рассказал, чем хочется заняться в России

Выдворенный из Латвии пенсионер Еременко рассказал, что хочет поехать в Псков

Выдворенный из Латвии 74-летний пенсионер Григорий Еременко рассказал, что хочет поехать в Псков, рыбачить и путешествовать по России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хочу поехать в Псков или в Псковскую область, в какую-нибудь деревеньку заниматься рыбалкой, тихой охотой, ягоды собирать, где-то грядочку посадить, лучок, чесночок. Главное в этом возрасте шевелиться», — сказал он.

До этого официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что полицейские вручили 74-летнему пенсионеру российский паспорт.

Накануне Госдума рекомендовала правительству России проработать инструменты поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе ввести «карту российского соотечественника».

Это связано с депортацией из Латвии граждан России. В документе сказано, что Госдума решительно осуждает дискриминацию россиян со стороны латвийских властей и призывает мировое сообщество, которое мыслит здраво, осудить неонацистскую политику Риги, нарушающую права и свободы людей.

Ранее в Латвии предложили оставить рекламу на радио и ТВ только на латышском языке.