В Екатеринбурге школьник не выжил после употребления алкоголя

Е1: в Екатеринбурге юношу не спасли после употребления энергетика с алкоголем
Подросток не выжил после употребления энергетических напитков. Об том сообщает Е1.

Инцидент произошел на улице Бардина. Как рассказали местные жители, из одной из квартир вынесли молодого человека «лет 14-15». По их словам, юноша выпил много энергетиков, которые он смешал с алкоголем.

«Ему сразу вызвали скорую, но было поздно», – поделился один из соседей.

Он добавил, что каких-либо предпосылок к произошедшему не было.

На месте работали следователи, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

По данным kp.ru, подросток мог отравиться, запив таблетки спиртным.

Как ранее рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург, энергетики могут оказать серьезное влияние на организм школьников, так как сердечно-сосудистая система у них еще не сформировалась. Она способна аномально резко реагировать на употребление энергетиков. В случае, если подросток курит, реакция может быть еще сильнее.

При употреблении алкоголя энергетики могут усиливать всасывание напитков, что приводит к отравлению.

Ранее в Екатеринбурге годовалый мальчик потерял сознание, сделав несколько глотков чая.

