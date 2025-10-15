На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Екатеринбурге годовалый мальчик потерял сознание, сделав несколько глотков чая

В Екатеринбурге годовалый ребенок выпил чай и потерял сознание
close
Depositphotos

В Екатеринбурге врачи не спасли годовалого ребенка, состояние которого ухудшилось после пары глотков чая. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в Академическом районе города. По словам собеседника, после употребления напитка у ребенка началась рвота. Заметив это, мать вызвала скорую помощь.
Спустя непродолжительное время мальчик потерял сознание. Прибывшие на место медики спасти пострадавшего не смогли.

На данный момент следователи проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

Известно, что у ребенка каких-либо проблем со здоровьем не было. Семья не состояла на учете.

До этого в Петербурге сотрудник МВД на патрульном автомобиле потерял сознание за рулем. Во время движения машина въехала в тротуар, где находились люди. Один из пострадавших не выжил. Еще один человек попал в больницу с травмами.

Ранее в Калининградской области женщина впала в кому, оступившись на лестнице.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами