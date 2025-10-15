В Екатеринбурге годовалый мальчик потерял сознание, сделав несколько глотков чая

В Екатеринбурге врачи не спасли годовалого ребенка, состояние которого ухудшилось после пары глотков чая. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в Академическом районе города. По словам собеседника, после употребления напитка у ребенка началась рвота. Заметив это, мать вызвала скорую помощь.

Спустя непродолжительное время мальчик потерял сознание. Прибывшие на место медики спасти пострадавшего не смогли.

На данный момент следователи проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

Известно, что у ребенка каких-либо проблем со здоровьем не было. Семья не состояла на учете.

До этого в Петербурге сотрудник МВД на патрульном автомобиле потерял сознание за рулем. Во время движения машина въехала в тротуар, где находились люди. Один из пострадавших не выжил. Еще один человек попал в больницу с травмами.

Ранее в Калининградской области женщина впала в кому, оступившись на лестнице.