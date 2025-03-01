Выпил четыре банки и умер. Чем опасны энергетики

Популярность энергетических напитков растет, несмотря на то, что в мире регулярно появляются их жертвы. У некоторых людей не выдерживает сердце в тренажерном зале, другие страдают от бессонницы и повышенной тревожности, а у третьих — просто отравление. Россия, как и другие страны, встала на путь ограничений. С 1 марта 2025 года в России вводится запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним. Ограничение довольно мягкое: например, во Франции, Дании и Норвегии, они продаются только в аптеках. О том, почему запрещают энергетики, — в материале «Газеты.Ru».

Что входит в состав энергетика?

Энергетики — напитки, придающие людям бодрость и повышающие их работоспособность. В них обязательно содержится кофеин, в среднем примерно 25–40 мг кофеина на 100 мл. По словам российского врача-диетолога, психотерапевта, профессора и директора Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаила Гинзбурга, это соответствует одной чашке эспрессо.

«Энергетики — это не единственные напитки, в которых содержится кофеин, но в них это вещество проявляет высокую активность из-за газов. Дело в том, что из газированных напитков активные вещества, такие как спирт, кофеин и сахар, всасываются в организме быстрее. Поэтому и доза кофеина из них быстрее выполняет свою функцию», — рассказал Гинзбург.

Еще один компонент энергетика — сахар. Он тоже играет роль стимулятора и его там достаточно много.

«На трехсотграммовую банку энергетика приходится примерно пять-шесть ложек сахара — очень большая доза. Она превышает суточную норму сахара для взрослого человека, и тем более для подростка. Безусловно, она вредна. Особенно для людей с диабетом», — отметил Гинзбург.

Также энергетическое воздействие оказывают аминокислоты L-карнитин и таурин. Первая участвует в энергетическом обмене и транспортирует жирные кислоты в митохондрии клеток, чтобы они могли сжигаться для получения энергии. Поэтому ее часто принимают спортсмены. Таурин тоже участвует в энергетическом обмене клеток и тоже может повышать выносливость. Кроме того, в энергетики часто добавляют витамины группы B, которые нужны для правильной работы нервной системы, а также бодрящие вещества, например гуарану или экстракт женьшеня.

В чем вред энергетиков?

По словам Гинзбурга, энергетики представляют опасность по трем основным направлениям: сердечно-сосудистой и нервной системе, а также метаболизму, повышая риск развития сахарного диабета.

«К сожалению, у нас в стране сложилась неприятная ситуация: энергетики активно рекламируются и пользуются большой популярностью среди детей и подростков. Проблема заключается в том, что они могут приниматься бесконтрольно, в больших количествах, что, конечно, сказывается на здоровье, особенно на сердце и мозге. У подростков сердечно-сосудистая система еще не сформировалась. Из-за этого они могут аномально резко реагировать на употребление энергетиков, в том числе учащением пульса и повышением давления. Для сердечно-сосудистой системы такое воздействие может быть достаточно серьезным. Что касается влияния кофеина на головной мозг, то возможно появление тревожности и бессонницы», — рассказал Гинзбург.

Особенно опасно, если подросток подвержен и другим видам интоксикации, например курению. В таких случаях риски суммируются, и опасность становится еще более серьезной.

«Важно рассмотреть и риски, связанные со злоупотреблением сахара. Сахар из энергетиков всасывается быстро, что делает его патогенное действие более выраженным», — рассказал врач Гинзбург.

В связи с этими рисками от таких напитков стоит отказаться людям, достигшим пожилого возраста, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также людям с диабетом. Для них энергетики могут быть особо вредны.

«У людей с проблемами с сердцем энергетик усиливает работу сердца, увеличивая пульс и давление. Сосудистая система не всегда обеспечивает адекватное увеличение питания сердечной мышцы, и на фоне злоупотребления кофеиносодержащими напитками могут возникнуть проблемы. Например, может обостриться ишемическая болезнь или случиться инфаркт. Особенно опасно сочетать энергетические напитки с алкоголем, что часто бывает. Энергетики усиливают всасывание алкоголя, что может привести к отравлению. Кроме того, такая смесь вдвойне вредит сердцу и остальным органам», — считает Гинзбург.

Полезны ли энергетики?

«Производители часто утверждают, что их продукция обогащена витаминами и содержит таурин, который, в принципе, благотворно влияет на организм в разумных дозах. Однако, чтобы подтвердить эти заявления, необходимо провести масштабные исследования. К сожалению, таких исследований не проводилось, и я сомневаюсь, что они появятся в ближайшее время. Не стоит искать в энергетиках пользу. Важно понимать, что если вам нужны витамины или таурин, вы можете их получить из других источников, не связанных с риском для здоровья», — отметил Гинзбург.

Как рассказала «Газете.Ru» врач терапевт-диетолог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Татьяна Солнцева, сами по себе напитки и содержащиеся в них компоненты не оказывают вредного или токсического действия на организм.

«Однако нужно учитывать, что в некоторых энергетических напитках дозы кофеина превышают рекомендуемую суточную норму. Таких напитков немного, но они есть. В основном же энергетики содержат половину или суточную дозу кофеина. Кроме того, в них находятся и другие энергетические вещества, которые усиливают действие друг друга. В таком случае о пользе напитка говорить не совсем корректно», — рассказала Солнцева.

Сколько энергетиков можно пить в день?

По словам Гинзбурга, в сутки можно употреблять не более 250 миллилитров напитка после еды в первой половине дня. При этом важно не сочетать энергетик с другими кофеиносодержащими напитками.

При употреблении энергетических напитков важно учитывать возраст человека, отметила Солнцева.

«В частности, эти напитки могут быть вредны для детей и подростков, так как их суточная норма кофеина ниже, чем у взрослых. По разным данным, в энергетических напитках содержится от 70 до 150 мг кофеина, а в некоторых и до 200 мг. Если взрослый человек может безопасно использовать такой напиток в случае необходимости, например, при подготовке к экзамену или участию в конкурсах, когда нужно повысить свою энергию, то для детей 12–14 лет 75–100 мг в сутки — уже субтоксическая доза. Потребление пары банок напитка оказывает резкое возбуждающее действие на клетки коры головного мозга, ствола продолговатого и спинного мозга, а также кардио- и нефротоксическое действие», — считает Солнцева.

Существует ли смертельная доза энергетиков?

Что касается смертельных случаев, связанных с употреблением энергетиков, то их особенно много среди спортсменов, отметила Солнцева.

«Например, в одной из последних научных статей был описан клинический случай, когда во время баскетбольного матча молодой человек упал и скончался от острого нарушения сердечного ритма (фибрилляции желудочков). Также были зафиксированы не только случаи аритмии, но и ишемические явления со стороны сердечно-сосудистой системы. Установлено, что накануне молодой человек выпил много энергетиков. Перед матчем он выпил четыре банки. Всего в течение года было зарегистрировано девять подобных случаев, три из которых были смертельными, что вызывает беспокойство», — рассказала Солнцева.

Все эти опасные явления усугубляются тем, что человек привыкает к эффекту энергетиков и начинает употреблять их чаще, особенно в периоды повышенной активности — умственной или физической. В результате дозировка энергетиков превышает норму, что становится опасным, хотя зависимости, как таковой, эти напитки не вызывают, отмечает Солнцева.

«Можно сказать, что употребление более двух-трех банок энергетиков в день может привести к нежелательным последствиям. В первую очередь это касается сердечно-сосудистой системы, а у детей может вызвать излишнюю двигательную активность, нарушение внимания и возбужденное состояние. Это лишь некоторые из негативных последствий употребления энергетиков», — рассказала врач.

Симптомы передозировки энергетиками

Употребление энергетических напитков имеет ряд ограничений. В первую очередь, это касается взрослых людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом. Также не рекомендуется употреблять энергетики при психических патологиях.

«Среди признаков передозировки энергетиками можно выделить симптомы со стороны сердечно-сосудистой системы, такие как тахикардия (ускорение сердечного ритма) и аритмия (нарушение сердечного ритма). Также могут возникнуть проблемы с нервной системой: человека бросает в пот, появляется тремор рук. Со стороны желудочно-кишечного тракта может возникнуть тошнота, метеоризм и диарея. Потливость и другие подобные симптомы могут быть признаками передозировки», — рассказала Солнцева.

Также стоит помнить, что энергетик лишь активирует уже имеющиеся ресурсы, которые в итоге все равно истощаются. Дело в том, что кофеин — сам по себе стимулятор, а любой стимулятор предполагает откат — после резкого энергетического всплеска — снижение всех функций. Поэтому, если человек злоупотребляет энергетиками, он может столкнуться с истощением своих ресурсов и, как следствие, с ухудшением самочувствия.