На одном из участков метро Петербурга остановили движение поездов

Движение поездов от станции метро «Академическая» до «Девяткино» остановлено
Алексей Даничев/РИА Новости

В метро Санкт-Петербурга утром 16 октября на «красной» ветке от станции «Академическая» до станции «Девяткино» временно остановили движение поездов. Об этом сообщила пресс-служба подземки города.

Уточняется, что в 08:51 была закрыта на вход станция «Проспект Ветеранов».

Позднее, в 09:20, в пресс-службе рассказали, что движение на линии 1 осуществляется в обычном режиме, интервалы между поездами восстанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге девятилетний школьник упал на рельсы на станции метро «Чкаловская». Мальчик вместе с матерью направлялся в школу. В один момент он подошел к краю платформы, оступился и упал на рельсы. В результате падения ребенок ударился головой и получил несколько переломов. Его экстренно доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

В Москве ранее женщину спасли после падения на рельсы на станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии. Из-за случившегося между станциями «Таганская» и «Выхино» на фиолетовой ветке московского метро приостанавливали движение поездов.

Ранее в Москве на южном участке оранжевой линии метро увеличили интервалы.

