В Москве на южном участке оранжевой линии метро увеличили интервалы

Поезда следуют с увеличенными интервалами на южном участке Калужско-Рижской линии московского метрополитена. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточнил корреспондент, с увеличенными интервалами столкнулись пассажиры станций «Профсоюзная», «Академическая» и «Ленинский проспект». Соответствующее объявление с предупреждением прозвучало в метро.

15 октября столичный Дептранс сообщил, что режим работы станций «Павелецкая» и «Новокузнецкая» изменят с 16 октября по 23 декабря.

Так, в утренние часы с 8:15 до 9:30 по рабочим дням вход на «Павелецкую» Кольцевой линии будет возможен только через «Павелецкую» Замоскворецкой линии и по пересадке. Выход останется без изменений. В вечерние часы с понедельника по четверг с 17:45 до 19:30 и в пятницу с 16:45 до 18:45 выход пассажиров будет осуществляться через «Павелецкую» Замоскворецкой линии. Вход — как обычно.

Аналогичный график введен и на станции «Новокузнецкая». В утренние и вечерние часы вход будет осуществляться через станцию «Третьяковская» и пересадку. Выход на «Новокузнецкой» будет работать в обычном режиме.

