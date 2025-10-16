На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России не поняли смысл возврата советского свидетельства о рождении

Психолог Дугенцова: возвращать свидетельство о рождении образца СССР нет смысла
РИА Новости

Сегодня в России нет смысла возвращать свидетельство о рождении образа советских времен. На уровень патриотизма детей это никак не повлияет, воспитательных функций реализация инициативы также иметь не будет, заявила 360.ru детский психолог, сказкотерапевт Дарья Дугенцова.

Психолог отметила, что освежила в памяти внешний вид свидетельства о рождении в СССР, подчеркнув, что не увидела кардинальной разницы с современным российским документом. По сути, отличиями является лишь формат (лист А4 и книжка), а также прописывание данных о национальности.

«Если мы говорим о воспитании патриотизма у детей, то таким способом навряд ли мы сможем это сделать, так как за свидетельство о рождении обычно отвечают родители, дети с этим документом фактически не взаимодействуют», — заключила Дугенцова.

Напомним, с инициативой о возвращении свидетельства о рождении советского формата выступил накануне депутат МО Санкт-Петербурга Михаил Ветров. По его мнению, внешний вид официальных документов обладает важной воспитательной функцией, а советское свидетельство в твердом зеленом переплете «с первого взгляда вселяло чувство патриотизма и гордости за страну». Ветров убежден, что современное свидетельство представляет собой типовой бумажный документ, тогда как возврат к прежнему дизайну будет говорить о преемственности визуального кода документов.

Ранее Ветров также призвал запретить движение самокатов около школ и больниц.

