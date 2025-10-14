На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Роспотребнадзор предложил правила запрета опасных БАДов

«Ъ»: Роспотребнадзор подготовил основания для прекращения продажи БАДов
true
true
true
close
Shutterstock

Роспотребнадзор опубликовал проект перечня оснований для запрета продажи биологически активных добавок. Торговля должна прекращаться при обнаружении запрещенных веществ, отсутствии информации о производителе или попытках продажи БАДов под видом пищевых продуктов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно проекту приказа, размещенного на regulation.gov.ru, ведомство может запрещать продажу БАДов в пяти случаях: отсутствие госрегистрации, содержание запрещенных веществ, недостаточная информация о производителе, продажа под видом пищевых добавок и несоответствие состава установленным нормам.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предлагает ввести новые правила с 1 марта 2026 года. Эксперты отмечают, что это необходимый минимум, который позволит очистить рынок от некачественной продукции.

В сентябре 2025 года, вступил в силу закон, разрешающий врачам официально назначать БАДы пациентам. Минздрав получил право утверждать перечень разрешенных добавок, а Роспотребнадзор — блокировать сайты с запрещенной продукцией.

В июне сообщалось, что объем поставок БАДов в российские аптеки вырос с 2020 года в 1,4 раза, достигнув 452,6 млн упаковок.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще покупать БАДы в несезон.

