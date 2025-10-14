Роспотребнадзор предложил правила запрета опасных БАДов

Роспотребнадзор опубликовал проект перечня оснований для запрета продажи биологически активных добавок. Торговля должна прекращаться при обнаружении запрещенных веществ, отсутствии информации о производителе или попытках продажи БАДов под видом пищевых продуктов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно проекту приказа, размещенного на regulation.gov.ru, ведомство может запрещать продажу БАДов в пяти случаях: отсутствие госрегистрации, содержание запрещенных веществ, недостаточная информация о производителе, продажа под видом пищевых добавок и несоответствие состава установленным нормам.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предлагает ввести новые правила с 1 марта 2026 года. Эксперты отмечают, что это необходимый минимум, который позволит очистить рынок от некачественной продукции.

В сентябре 2025 года, вступил в силу закон, разрешающий врачам официально назначать БАДы пациентам. Минздрав получил право утверждать перечень разрешенных добавок, а Роспотребнадзор — блокировать сайты с запрещенной продукцией.

В июне сообщалось, что объем поставок БАДов в российские аптеки вырос с 2020 года в 1,4 раза, достигнув 452,6 млн упаковок.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще покупать БАДы в несезон.