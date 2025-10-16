Депутат объяснил, кому из пенсионеров положена дополнительная выплата

Некоторым российским пенсионерам полагаются дополнительные выплаты к страховой пенсии. Получить их могут те, кто заботится о членах семьи – детях, внуках, супругах, родителях, признанных нетрудоспособными, рассказал RT депутат Госдумы Александр Якубовский.

Сумма доплаты корректируется в зависимости от того, сколько человек находятся на попечении пенсионера. Устанавливается она максимум на трех человек. Так, в этом году фиксированная доплата к страховой пенсии составляет 8907 рублей 70 копеек, а надбавка за каждого иждивенца – порядка 2969 рублей в месяц. За двух пенсионеру полагается ежемесячная доплата в 5939 рублей, за троих — в 8907 рублей.

«Эти суммы действуют без учёта дополнительных повышающих коэффициентов, которые устанавливаются для жителей отдельных регионов и категорий пенсионеров», — пояснил парламентарий.

Для оформления дополнительных выплат необходимо обратиться в Соцфонд по месту жительства с заявлением. Также нужно будет представить документы, подтверждающие, что на попечении пенсионера находятся иждивенцы, заключил Якубовский.

До этого председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил снизить возраст назначения повышенной фиксированной части пенсии с 80 до 70 лет, а также предусмотреть постепенное повышение суммы выплат с помощью дифференцированного подхода. На эти цели, по его мнению, можно направить нерастраченные резервы Соцфонда РФ.

Ранее в Госдуме призвали увеличить пенсии за счет отмены «лимита» на иждивенцев.