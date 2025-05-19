В Госдуме предлагают увеличить пенсии за счет отмены «лимита» на иждивенцев

Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) 19 мая внесет законопроект об отмене ограничения на число иждивенцев для повышения пенсий. Новый документ позволит учитывать всех иждивенцев, включая детей из многодетных семей, текст законопроекта есть в распоряжении РИА Новости.

Сейчас фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается, если на содержании пенсионера находятся нетрудоспособные члены семьи, но не более трех человек.

Изменения затронут законы «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» и «О страховых пенсиях». В пояснительной записке указано: «Исключение ограничения повысит уровень поддержки семей, особенно многодетных». Сейчас чаще всего доплаты получают пенсионеры с несовершеннолетними детьми.

4 мая экономист Людмила Иванова-Швец заявила, что размер пенсии может уменьшиться при определенных обстоятельствах. По ее словам, если пожилой человек переходит из статуса неработающего в статус работающего, может исключаться региональная доплата, поскольку общий доход работающего пенсионера, как правило, выше прожиточного минимума. Размер выплаты также может быть снижен при взыскании задолженности, смене места жительства, трудоустройстве и отмене доплат за иждивенцев.

Ране россиянам рассказали, как получить потерянную часть пенсии.