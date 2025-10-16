На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: совет судей России утвердил отставку председателя Виктора Момотова

РБК: совет судей отправил в отставку Виктора Момотова
true
true
true
close
Federation Council of Russia/Global Look Press

Совет судей России на заседании отправил в отставку своего председателя Виктора Момотова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что данное решение было принято в его отсутствие на основании письменного заявления.

По словам одного из них, совет утвердил отставку единогласно.

Момотов подал заявление о досрочном прекращении полномочий 8 октября, в этот же день его имя исчезло с официального сайта совета судей. Он возглавлял совет с 2016 года.

14 октября Останкинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и взыскал в доход государства 95 объектов имущества с компаньона Виктора Момотова, предпринимателя Андрея Марченко, и его сына Ивана Марченко. Среди этих объектов — земельные участки со зданиями гостиниц сети отелей Marton в Краснодаре и Калининграде, гостиницы Ивана Марченко в Ростове-на-Дону и участок со зданием, принадлежащий гостинице «Вологда». Суд постановил исполнить решение сразу после оглашения.

С обоих Марченко взыскали государственную пошлину в размере по 3000 рублей. Четвертого ответчика — фирму, на которую оформлена гостиница «Вологда», — обязали выплатить 20 тыс. рублей в доход бюджета российской столицы.

Генеральная прокуратура РФ считает, что Момотов создал гостиничный бизнес вместе с криминальным авторитетом и сотрудничал с организованной преступной группировкой «Покровские». Утверждается, что экс-судья совместно с Марченко-старшим легализовал объекты недвижимости, возведенные с нарушением законодательства, под будущие гостиницы. Через суд было легализовано 11 объектов в разных регионах страны, их общая стоимость составляет порядка 9 млрд рублей. Кроме того, Момотов и Марченко якобы уклонялись от уплаты налогов, задолжав государству около 500 млн рублей. Сам судья в отставке назвал предъявленные ему обвинения «клеветническими».

Ранее Момотов заявил в суде, что не смог купить квартиру в Москве, несмотря на годы службы.

