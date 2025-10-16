На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США рассказали о столкновении с НЛО размером с футбольное поле

Конгрессмен Берчетт: офицер ВМС США рассказал о столкновении с НЛО под водой
CNN

Конгрессмен Тим Берчетт в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что слышал доклады военных о наблюдении в океане большого и скоростного НЛО, которое невозможно построить с технологиями землян. Отрывок с ним опубликовал The Hill.

По его словам, один «очень высокопоставленный военнослужащий ВМС США» рассказал ему об объекте, который развивал под водой скорость в 320 км в час и был размером с футбольное поле.

«Может ли созданная человеком машина развить скорость, близкую к 200 милям в час под водой? Не с нашими технологиями», — сказал член комитета по надзору палаты представителей.

Берчетт утверждает, что таинственный объект не мог быть секретной военной технологией, поскольку руководство американской армии не стало бы подвергать риску собственные самолеты и подводные лодки, приближаясь к ним так близко.

В сентябре конгрессмен заявлял, что продвинутые внеземные «сущности» могут скрываться в глубоководных районах Земли. По его словам, человечество знает о Луне больше, чем о собственных океанах, что делает эти зоны «идеальным местом» для возможного пребывания инопланетян.

Ранее в небе над Колумбией на видео сняли НЛО.

