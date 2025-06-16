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В небе над Колумбией на видео сняли НЛО

Daily Mail: очевидцы сняли на видео НЛО в Колумбии

В небе над Колумбией на видео сняли НЛО, пишет Daily Mail.

В небе над полем сахарного тростника в городе Юмбо был замечен неопознанный металлический объект, напоминающий шар. На видео, снятом очевидцами, видно, как сфера двигается зигзагообразно и совершает маневры, которые невозможно воспроизвести на известных летательных аппаратах. Свидетели утверждают, что объект перемещался с большой скоростью, зависая над самой землей.

Джейми Мауссан, исследователь НЛО, заявил, что сфера может быть «не отсюда» и представляет собой технологию, которой пока не существует у человечества. Другие эксперты, изучавшие видео, заявили, что объект испускает электромагнитное поле, генерирует сильное тепло и, возможно, обладает антигравитационными свойствами.

Исследователь из Гватемалы Хосе Манрике, анализировавший кадры, заявил, что оно было сделано с помощью искусственного интеллекта. Однако, по его мнению, если объект окажется реальным, то, возможно, это послание адресовано человечеству, призывающее к переходу на более высокий уровень коллективного сознания для спасения планеты.

Ранее в США раскрыли многолетний обман о существовании НЛО.

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