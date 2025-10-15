Бывшего мэра Махачкалы обвинили в получении многомиллионной взятки

Прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего исполняющего обязанности главы Махачкалы Магомеда Сулейманова, который находится в международном розыске. Его обвиняют в получении взятки в размере 74,5 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Татьяна Голубова.

Она заявила, что уголовное дело было направлено в Советский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу.

По данным следствия, в 2014-2015 годах Сулейманов через посредника получил от гендиректора коммерческой организации 74,5 млн рублей. Взамен администрация Махачкалы отказалась от иска о признании за городом права собственности на земельный участок площадью более 20 тыс. кв. м, а также оказала содействие в получении разрешительной документации на строительство трех многоквартирных домов на этой территории.

Помимо этого, чиновник незаконно издал 78 постановлений об изменении вида разрешенного использования земельных участков и разрешении проектирования и строительства многоквартирных домов. В результате 80 многоэтажек были незаконно построены на территории Махачкалы.

Сулейманов исполнял обязанности мэра города с апреля 2014 по октябрь 2015 года.

В начале октября в отношении бывшего мэра города Назарово в Красноярском крае Владимира Саара завели уголовное дело о взятке в особо крупном размере. По информации региональной прокуратуры, в 2023-2024 годах экс-чиновник через директора подрядной организации договорился о регулярном получении средств. Общая сумма взятки составила 3,5 млн рублей.

Ранее экс-главу МЧС Крыма осудили на 5,5 года за взяточничество.