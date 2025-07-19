«Угроза нацбезопасности»: глава азербайджанской диаспоры Подмосковья заявил, что ее распустят

Глава азербайджанской диаспоры Подмосковья заявил о ее роспуске после его депортации

Азербайджанскую диаспору Подмосковья скорее всего распустят, поскольку никто не хочет там работать в нынешних условиях. Об этом «Газете.Ru» заявил лишенный российского гражданства за угрозу нацбезопасности и депортированный из РФ глава организации Эльшан Ибрагимов.

«Угроза национальной безопасности. [Диаспору] скорее всего распустят, потому что в нынешней ситуации никто не хочет работать», — сказал он.

Ибрагимова задержали 4 июля за нарушение правил пребывания в стране и лишили гражданства. Позднее его депортировали из России. «Известия» публиковали видео с Ибрагимовым из аэропорта, на котором он утвердительно ответил на вопрос, было ли лишение о депортации для него неожиданным. Он также сказал, что «чуть-чуть» расстроился. Корреспондент на видео отметил, что Ибрагимов прожил в России 30 лет.

Отношения Москвы и Баку обострились после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня. 1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что разногласия в отношениях России и Азербайджана искусственно подогреваются извне.