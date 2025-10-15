На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Припаркованная машина сама покатилась назад и раздавила ребенка в Оренбурге

В Оренбурге припаркованная машина покатилась назад и раздавила ребенка
Telegram-канал UTV | Оренбург

В Оренбурге четырехлетнего ребенка раздавила припаркованная машина, которая самопроизвольно покатилась. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по региону сообщает UTV.

Инцидент произошел на улице Рощинской. Припаркованный во дворе автомобиль «Фольксваген Транспортер» в какой-то момент самопроизвольно пришел в движение и начал катиться назад.

В этот момент там находился ребенок — малолетний попал под колеса машины. Пострадавшего экстренно доставили в медицинское учреждение, однако врачи не смогли спасти его.

До этого двухлетний мальчик за рулем внедорожника задавил двух братьев. Ребенок сидел на руках своей матери, которая отвлеклась на разговор, и дернул за руль.

Ранее на видео попало, как каршеринг почти влетел в ребенка в Подмосковье.

