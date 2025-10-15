Припаркованная машина сама покатилась назад и раздавила ребенка в Оренбурге

В Оренбурге припаркованная машина покатилась назад и раздавила ребенка

В Оренбурге четырехлетнего ребенка раздавила припаркованная машина, которая самопроизвольно покатилась. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по региону сообщает UTV.

Инцидент произошел на улице Рощинской. Припаркованный во дворе автомобиль «Фольксваген Транспортер» в какой-то момент самопроизвольно пришел в движение и начал катиться назад.

В этот момент там находился ребенок — малолетний попал под колеса машины. Пострадавшего экстренно доставили в медицинское учреждение, однако врачи не смогли спасти его.

