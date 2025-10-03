На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На видео попало, как каршеринг почти влетел в ребенка в Подмосковье

Во Фрязино каршеринг едва не подмял под колеса ребенка и попал на видео
true
true
true

В подмосковном Фрязино водитель каршеринга едва не задавил ребенка, вылетев на тротуар. Об этом сообщил Telegram-канал «Подслушано во Фрязино» 1 октября.

«Водитель каршеринга во Фрязино был оштрафован за проезд по пешеходной зоне на улице Дудкина. Инцидент, в ходе которого автомобиль едва не сбил девочку на самокате, был зафиксирован камерами системы «Безопасный регион». Благодаря видеозаписи правоохранительные органы оперативно установили личность нарушителя», — говорится в публикации.

Отмечается, что водителю назначили штраф в размере 2 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге синяя иномарка перевернулась в момент ДТП. На опубликованных в сети кадрах видно, что синий автомобиль приземлился на бок в момент аварии. На записи также заметно, что машины получили повреждения: у иномарок смяты кузова и разбиты капоты. По информации «78.Новости», в результате ДТП никто не пострадал.

Ранее самокатчик влетел в беременную женщину в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами