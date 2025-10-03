На видео попало, как каршеринг почти влетел в ребенка в Подмосковье

Во Фрязино каршеринг едва не подмял под колеса ребенка и попал на видео

В подмосковном Фрязино водитель каршеринга едва не задавил ребенка, вылетев на тротуар. Об этом сообщил Telegram-канал «Подслушано во Фрязино» 1 октября.

«Водитель каршеринга во Фрязино был оштрафован за проезд по пешеходной зоне на улице Дудкина. Инцидент, в ходе которого автомобиль едва не сбил девочку на самокате, был зафиксирован камерами системы «Безопасный регион». Благодаря видеозаписи правоохранительные органы оперативно установили личность нарушителя», — говорится в публикации.

Отмечается, что водителю назначили штраф в размере 2 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге синяя иномарка перевернулась в момент ДТП. На опубликованных в сети кадрах видно, что синий автомобиль приземлился на бок в момент аварии. На записи также заметно, что машины получили повреждения: у иномарок смяты кузова и разбиты капоты. По информации «78.Новости», в результате ДТП никто не пострадал.

Ранее самокатчик влетел в беременную женщину в Москве.