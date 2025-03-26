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Двухлетний мальчик за рулем внедорожника задавил двух братьев

В Таиланде двухлетний мальчик по вине матери задавил двух братьев на авто
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Walter G. Allgöwer/http://imagebroker.com/Global Look Press

В Таиланде двухлетний мальчик по вине матери оказался за рулем внедорожника и задавил школьников. Об этом пишет портал The Thaiger. Трагедия произошла 22 марта в провинции Бурирам.

В тот день внедорожник вылетел на «встречку» и снес мотоцикл, на котором ехали 13-летний Наруэмон и 9-летний Пуньяпхат. Они не выжили. Мальчиков воспитывала их бабушка без поддержки со стороны родителей.

За рулем машины оказался двухлетний мальчик — он сидел на руках своей матери, которая отвлеклась на разговор со старшим 12-летним сыном, также находившимся в авто. В какой-то момент младший ребенок дернул за руль, что привело к ДТП. По словам матери мальчика, она «воспринимала происходящее как сон, пока подушка безопасности не ударила ее в грудь».

Она пообещала заплатить бабушке школьников компенсацию, которая должна составить не менее трех миллионов батов (7,4 млн рублей).

До этого в Китае мать разрешила двухлетнему сыну помочиться в стакан посреди ресторана.

По словам женщины по фамилии Тан, она с друзьями обедала в ресторане в городе Ханчжоу, когда заметила, как маленький ребенок за соседним столиком помочился в стеклянный стакан. Мальчика сопровождали мать и двое пожилых родственников.

Ранее на видео попала перестрелка на парковке в Подмосковье.

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