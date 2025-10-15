Паспорт США выбыл из десятки самых сильных в мире

Паспорт гражданина США потерял позиции в мировом рейтинге Henley Passport Index и впервые за несколько лет вышел из десятки самых сильных, заняв лишь 12-е место. Об этом сообщила консалтинговая компания Henley & Partners, составляющая ежегодный индекс, пишет РИА Новости.

Американский паспорт теперь делит позицию с малазийским: обладатели обоих документов могут посещать без визы или с визой по прибытии 180 стран. Однако с учетом того, что сразу ряд государств имеют одинаковые показатели, США фактически занимают 38-е место в общем списке.

Лидером рейтинга остается Сингапур, граждане которого имеют безвизовый доступ в 193 страны.

Как отмечает журнал Newsweek, в июльской версии рейтинга американский паспорт занимал 10-е место наряду с Исландией и Литвой, однако с тех пор «существенно утратил позиции».

В феврале этого года суд в американском штате Мэриленде бессрочно заблокировал указ президента США Дональда Трампа, ограничивающий получение американского гражданства по праву рождения. Окружной судья Дебра Бордман заявила, что указ противоречит формулировкам 14-й поправки к конституции США и 125-летнему обязывающему прецеденту, установленному Верховным судом.

