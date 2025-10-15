На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Паспорт США выбыл из десятки самых сильных в мире

США опустились на 12-е место в рейтинге Henley Passport Index
true
true
true
close
Depositphotos

Паспорт гражданина США потерял позиции в мировом рейтинге Henley Passport Index и впервые за несколько лет вышел из десятки самых сильных, заняв лишь 12-е место. Об этом сообщила консалтинговая компания Henley & Partners, составляющая ежегодный индекс, пишет РИА Новости.

Американский паспорт теперь делит позицию с малазийским: обладатели обоих документов могут посещать без визы или с визой по прибытии 180 стран. Однако с учетом того, что сразу ряд государств имеют одинаковые показатели, США фактически занимают 38-е место в общем списке.

Лидером рейтинга остается Сингапур, граждане которого имеют безвизовый доступ в 193 страны.

Как отмечает журнал Newsweek, в июльской версии рейтинга американский паспорт занимал 10-е место наряду с Исландией и Литвой, однако с тех пор «существенно утратил позиции».

В феврале этого года суд в американском штате Мэриленде бессрочно заблокировал указ президента США Дональда Трампа, ограничивающий получение американского гражданства по праву рождения. Окружной судья Дебра Бордман заявила, что указ противоречит формулировкам 14-й поправки к конституции США и 125-летнему обязывающему прецеденту, установленному Верховным судом.

Ранее телеведущий Александр Гордон объяснил нежелание отказываться от американского гражданства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами