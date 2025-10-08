Гордон объяснил нежелание отказываться от американского гражданства

Ведущий ток-шоу «Мужское / Женское» на Первом канале и актер Александр Гордон рассказал в интервью StarHit, почему не стал отказываться от гражданства США, полученного им после переезда в страну в 1989 году.

По словам Гордона, отказ от гражданства США связан со значительными финансовыми расходами, поскольку американские власти применяют так называемый exit tax — «налог на выход».

«То есть, если хочешь выйти, заплати. Вы не поверите сколько. Они оценивают все имущество, что у тебя есть: и банковские счета, и недвижимость, и автомобили, все. И требуют 30 процентов [от общей стоимости имущества] отдать им», — сказал ведущий.

Гордон отметил, что даже после отказа от гражданства человек еще в течение пяти лет остается налоговым резидентом США. По его словам, однажды рассматривал возможность отказа от гражданства США, однако не стал это делать из-за сложностей процедуры. Он подчеркнул, что наличие американского паспорта не имеет для него значения, добавив, что последний раз посещал страну около 12 лет назад, чтобы попасть на свадьбу своей дочери.

В 1989 году Гордон вместе с первой супругой Марией Бердниковой и дочерью Анной переехал в США, где прожил восемь лет, после чего в 1997 году вернулся в Россию.

