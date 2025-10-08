На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Гордон объяснил нежелание отказываться от американского гражданства

Ведущий Гордон рассказал, что отказ от гражданства США требует денежных вложений
true
true
true
close
вДудь/YouTube

Ведущий ток-шоу «Мужское / Женское» на Первом канале и актер Александр Гордон рассказал в интервью StarHit, почему не стал отказываться от гражданства США, полученного им после переезда в страну в 1989 году.

По словам Гордона, отказ от гражданства США связан со значительными финансовыми расходами, поскольку американские власти применяют так называемый exit tax — «налог на выход».

«То есть, если хочешь выйти, заплати. Вы не поверите сколько. Они оценивают все имущество, что у тебя есть: и банковские счета, и недвижимость, и автомобили, все. И требуют 30 процентов [от общей стоимости имущества] отдать им», — сказал ведущий.

Гордон отметил, что даже после отказа от гражданства человек еще в течение пяти лет остается налоговым резидентом США. По его словам, однажды рассматривал возможность отказа от гражданства США, однако не стал это делать из-за сложностей процедуры. Он подчеркнул, что наличие американского паспорта не имеет для него значения, добавив, что последний раз посещал страну около 12 лет назад, чтобы попасть на свадьбу своей дочери.

В 1989 году Гордон вместе с первой супругой Марией Бердниковой и дочерью Анной переехал в США, где прожил восемь лет, после чего в 1997 году вернулся в Россию.

Ранее Трамп выступил против предоставления гражданства США по праву рождения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами