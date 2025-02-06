Суд заблокировал указ Трампа о получении гражданства

Суд в американском штате Мэриленде бессрочно заблокировал указ президента США Дональда Трампа, ограничивающий получение американского гражданства по праву рождения. Об этом сообщает газета The New York Times.

Отмечается, что действие этого судебного запрета распространяется на всю страну и не имеет точного срока. В основном предварительный судебный запрет остается в силе до его отмены судом более высокой инстанции или решения по делу.

Окружной судья Мэриленда Дебра Бордман заявила, что указ Трампа противоречит формулировкам 14-й поправки к конституции США, противоречит 125-летнему обязывающему прецеденту, установленному Верховным судом. Она также попросила министерство юстиции перечислить дела, которые могут подкрепить трактовку 14-й поправки администрации Трампа.

Дело в Мэриленде - это один из девяти исков, поданных из-за указа Трампа о получении гражданства США.

21 января Трамп подписал указ, который ограничивает получение гражданства по праву рождения. Он заявил, что США — «единственная страна в мире», где действуют такие правила. Указ также запрещает федеральным агентствам выдавать документы, обычно предоставляемые гражданам США.

На следующий день 18 демократических штатов США подали иск против президента Трампа из-за его указа.

Ранее в США правозащитники подали в суд на Трампа.