Восьмилетняя девочка с разбитым носом убежала от избившей ее матери в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону девочка с разбитым носом убежала от избившей ее матери

В Ростове-на-Дону восьмилетняя девочка прибежала к соседке с разбитым носом и рассказала, что ее избила мать. Об этом сообщает Telegram-канал «Это Ростов новости».

Инцидент произошел в темное время суток на 8-й линии. К соседке прибежала девочка с разбитым носом. По словам ребенка, телесные повреждения ей нанесла собственная мать.

Со слов женщины, принявшей пострадавшую девочку, жестокое обращение с ребенком происходит систематически. Соседка уже обращалась в полицию по данному вопросу, но ребенку не помогли.

До этого в Воронеже годовалый мальчик попал в больницу после избиения матерью. Предположительно, женщина набросилась на ребенка из-за того, что тот плакал.

Ранее российская учительница оттаскала за волосы девятилетнюю дочь у подъезда дома.