Восьмилетняя девочка с разбитым носом убежала от избившей ее матери в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону восьмилетняя девочка прибежала к соседке с разбитым носом и рассказала, что ее избила мать. Об этом сообщает Telegram-канал «Это Ростов новости».
Инцидент произошел в темное время суток на 8-й линии. К соседке прибежала девочка с разбитым носом. По словам ребенка, телесные повреждения ей нанесла собственная мать.
Со слов женщины, принявшей пострадавшую девочку, жестокое обращение с ребенком происходит систематически. Соседка уже обращалась в полицию по данному вопросу, но ребенку не помогли.
До этого в Воронеже годовалый мальчик попал в больницу после избиения матерью. Предположительно, женщина набросилась на ребенка из-за того, что тот плакал.
Ранее российская учительница оттаскала за волосы девятилетнюю дочь у подъезда дома.