На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юрист рассказал, что будет с губернатором, скандально уволившим главу района

Юрист Соловьев: Федорищева могут оштрафовать из-за грубого увольнения чиновника
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев может понести административную ответственность за скандальное увольнение главы района Кинельского района Юрия Жидкова. Об этом сообщил изданию «АиФ» юрист Иван Соловьев.

«Есть статья 5.61 КоАП РФ «Оскорбление», в нашем случае оскорбление содержится в публичном выступлении, потому что оно опубликовано в Интернете», – сказал он.

По словам юриста, если оскорбленный чиновник задумает написать в правоохранительные органы заявление об оскорблении, то губернатора региона могут привлечь к ответственности. Соловьев подчеркнул, что наказание по этой статье для госслужащего будет строже, чем для обычного гражданина — штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей или дисквалификация на срок до года.

Кроме того, эксперт отметил, что слова губернатора можно расценить как мелкое хулиганство в связи с тем, что Федорищев позволил себе сквернословие, проявив неуважение к собеседнику. В этом случае административный штраф может составить от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.

Федорищев отправил в отставку Жидкова накануне, в ходе рабочей поездки в Кинельский район. Во время инспекции губернатор резко отреагировал на ответ чиновника о мемориальном камне в честь участников Великой Отечественной войны. Глава региона объяснил увольнение «пренебрежительным отношением к памяти героев». После инцидента Жидков попал в больницу с гипертоническим кризом. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее губернатор Самарской области попросил прощения за грубое увольнение главы района.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами