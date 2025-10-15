Юрист рассказал, что будет с губернатором, скандально уволившим главу района

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев может понести административную ответственность за скандальное увольнение главы района Кинельского района Юрия Жидкова. Об этом сообщил изданию «АиФ» юрист Иван Соловьев.

«Есть статья 5.61 КоАП РФ «Оскорбление», в нашем случае оскорбление содержится в публичном выступлении, потому что оно опубликовано в Интернете», – сказал он.

По словам юриста, если оскорбленный чиновник задумает написать в правоохранительные органы заявление об оскорблении, то губернатора региона могут привлечь к ответственности. Соловьев подчеркнул, что наказание по этой статье для госслужащего будет строже, чем для обычного гражданина — штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей или дисквалификация на срок до года.

Кроме того, эксперт отметил, что слова губернатора можно расценить как мелкое хулиганство в связи с тем, что Федорищев позволил себе сквернословие, проявив неуважение к собеседнику. В этом случае административный штраф может составить от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.

Федорищев отправил в отставку Жидкова накануне, в ходе рабочей поездки в Кинельский район. Во время инспекции губернатор резко отреагировал на ответ чиновника о мемориальном камне в честь участников Великой Отечественной войны. Глава региона объяснил увольнение «пренебрежительным отношением к памяти героев». После инцидента Жидков попал в больницу с гипертоническим кризом. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее губернатор Самарской области попросил прощения за грубое увольнение главы района.