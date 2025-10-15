Губернатор Самарской области попросил прощения за грубое увольнение главы района

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев попросил прощения за скандальное увольнение Юрия Жидкова с поста главы Кинельского района. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его словам, решение об увольнении чиновника было связано с халатным отношением к выполнению обязанностей со стороны Жидкова, и именно на булыжнике губернатора терпение кончилось. Федорищев таким образом объяснил свое грубое отношение и использование нецензурной лексики, добавив, что ему стыдно за недостойное поведение.

Федорищев отправил в отставку Жидкова накануне, в ходе рабочей поездки в Кинельский район. Во время инспекции губернатор резко отреагировал на ответ чиновника о мемориальном камне в честь участников Великой Отечественной войны. Глава региона объяснил увольнение «пренебрежительным отношением к памяти героев», а Жидков назвал произошедшее недоразумением. Месяц назад Федорищев вмешался в публичный конфликт Егора Крида и Екатерины Мизулиной, после чего был вынужден удалить свой Telegram-канал. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее самарский чиновник после скандала с губернатором решил уволиться сам.