Режим работы двух станций метро Москвы изменится с 16 октября

В московском метрополитене режим работы станций «Павелецкая» и «Новокузнецкая» изменят с 16 октября по 23 декабря. Об этом в своем Telegram-канале сообщает столичный Дептранс.

Изменения затронут будние дни в утренние и вечерние часы пик. Как отмечается в сообщении, корректировка расписания необходима из-за ремонта эскалаторов.

«Своевременный ремонт эскалаторов необходим для безопасных и комфортных поездок», — пояснили в ведомстве.

Так, в утренние часы с 8:15 до 9:30 по рабочим дням вход на «Павелецкую» кольцевой линии будет возможен только через «Павелецкую» Замоскворецкой линии и по пересадке. Выход останется без изменений. В вечерние часы с понедельника по четверг с 17:45 до 19:30 и в пятницу с 16:45 до 18:45 выход пассажиров будет осуществляться через «Павелецкую» Замоскворецкой линии. Вход — как обычно.

Аналогичный график введен и на станции «Новокузнецкая». В утренние и вечерние часы вход будет осуществляться через станцию «Третьяковская» и пересадку. Выход на «Новокузнецкой» будет работать в обычном режиме.

Ранее в московском метро установили первые акустические кабины.