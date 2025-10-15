На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Арестован глава нижегородского отделения Народного фронта

Суд арестовал главу нижегородского отделения Народного фронта Жильцова
true
true
true
close
Кадр из видео РИА Новости

Суд в Нижнем Новгороде удовлетворил ходатайство следствия и отправил под арест главу местного отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ), директора Нижегородской службы добровольцев Андрея Жильцова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса России (мошенничество в особо крупном размере). Согласно постановлению суда, он будет содержаться под стражей до 9 декабря 2025 года.

Как установлено, в 2023 году Нижегородской службе добровольцев выделили грант на развитие волонтерства в размере более 6 млн рублей. По данным следствия, в сентябре того же года Жильцов организовал выполнение работ на сумму более 2,5 млн рублей. Оставшиеся деньги в размере 3 млн 470 тыс. рублей он перевел со счета службы на свои личные счета.

Накануне в Нижнем Новгороде силовики задержали Жильцова.

Ранее вице-губернатора Белгородской области арестовали по делу о мошенничестве.

