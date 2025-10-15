Арестован глава нижегородского отделения Народного фронта

Суд в Нижнем Новгороде удовлетворил ходатайство следствия и отправил под арест главу местного отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ), директора Нижегородской службы добровольцев Андрея Жильцова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса России (мошенничество в особо крупном размере). Согласно постановлению суда, он будет содержаться под стражей до 9 декабря 2025 года.

Как установлено, в 2023 году Нижегородской службе добровольцев выделили грант на развитие волонтерства в размере более 6 млн рублей. По данным следствия, в сентябре того же года Жильцов организовал выполнение работ на сумму более 2,5 млн рублей. Оставшиеся деньги в размере 3 млн 470 тыс. рублей он перевел со счета службы на свои личные счета.

Накануне в Нижнем Новгороде силовики задержали Жильцова.

Ранее вице-губернатора Белгородской области арестовали по делу о мошенничестве.