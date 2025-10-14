На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: задержали руководителя нижегородского отделения Народного фронта

Baza: в Нижнем Новгороде задержали главу отделения Народного фронта Жильцова
Общественная палата Нижегородской области

В Нижнем Новгороде силовики задержали руководителя отделения Народного фронта. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, пишет Telegram-канал Baza.

«По данным «Базы», дома у 42-летнего Андрея Жильцова прошёл обыск, в ходе которого были изъяты документы. Также силовики пришли в офисы Нижегородского отделения «Народного фронта» и организации «Нижегородская служба добровольцев», которой он также руководит», — говорится в посте.

По данным журналистов, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Следственное управление Следственного комитета по региону на данный момент не комментирует ситуацию.

Как пишет канал, Жильцов возглавил местное отделение ОНФ в прошлом году. До этого он был главой ресурсного отдела Дома народного единства и фонда «Защитники Отечества».

9 октября дочь бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова Сусана Коблева была заключена под стражу краснодарским судом. Мера пресечения избрана до 11 октября по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Ранее Следственный комитет потребовал арестовать имущество зампреда «Яблока».

