На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье пенсионер отдал деньги мошенникам и вернул их через суд

Ставший жертвой мошенников пенсионер из Подольска отсудил у них 375 тысяч рублей
true
true
true
close
Руслан Кривобок/РИА Новости

Суд обязал телефонных мошенников вернуть деньги их жертве, сообщила прокуратура Московской области.

В полицию Подольска обратился 74-летний местный житель с заявлением о хищении денежных средств. Правоохранители установили, что с июля по сентябрь 2024 года мужчине поступали звонки от «сотрудников ФСБ и Росфинмониторинга». В итоге звонившие убедили пенсионера в необходимости перечислить денежные средства на названные ими банковские счета.

В отношении аферистов возбудили дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ( мошенничество). Личность владельца одного из банковских счетов, на который пострадавший переводил деньги, установили в ходе расследования. После этого городской прокурор обратился в суд с иском о взыскании с него 375 тыс. рублей в пользу потерпевшего. Тимирязевский районный суд города Москвы удовлетворил это требование.

Ранее мужчина обстрелял петербуржца на глазах его детей из-за отказа вернуть случайный перевод.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами