В Подмосковье пенсионер отдал деньги мошенникам и вернул их через суд

Суд обязал телефонных мошенников вернуть деньги их жертве, сообщила прокуратура Московской области.

В полицию Подольска обратился 74-летний местный житель с заявлением о хищении денежных средств. Правоохранители установили, что с июля по сентябрь 2024 года мужчине поступали звонки от «сотрудников ФСБ и Росфинмониторинга». В итоге звонившие убедили пенсионера в необходимости перечислить денежные средства на названные ими банковские счета.

В отношении аферистов возбудили дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ( мошенничество). Личность владельца одного из банковских счетов, на который пострадавший переводил деньги, установили в ходе расследования. После этого городской прокурор обратился в суд с иском о взыскании с него 375 тыс. рублей в пользу потерпевшего. Тимирязевский районный суд города Москвы удовлетворил это требование.

