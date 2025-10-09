Мужчина обстрелял петербуржца на глазах его детей из-за отказа вернуть случайный перевод

В Петербурге случайный перевод денег не на тот номер телефона закончился стрельбой и реанимацией. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел 8 октября. 34-летний мужчина случайно перевел 130 тысяч рублей не на тот номер телефона при оплате автозапчастей, ошибившись цифрой. Он позвонил женщине, которая случайно стала адресатом перевода, объяснил ситуацию и попросил вернуть средства. Однако та отказалась, испугавшись, что собеседник может оказаться мошенником.

Тогда мужчина нашел адрес семьи и поехал поговорить. При личной встрече в доме на Пулковском шоссе у него возник конфликт с 38-летним мужем женщины, которой он перевел деньги. В ходе перепалки гость несколько раз выстрелил в хозяина жилища из травматического пистолета в присутствии детей.

Пострадавшего с ранениями доставили в реанимацию. Нападавший задержан и помещен в спецприемник. Изъяты зарегистрированные на стрелка травматический пистолет МР-79-9ТМ и гладкоствольное ружье. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

