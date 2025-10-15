На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жителя Крыма осудили за госизмену

Житель Крыма получил семь лет за съемку российской военной техники для Украины
Shutterstock

Верховный суд Республики Крым приговорил жителя Сакского района к семи годам лишения свободы за госизмену — крымчанин фотографировал российскую военную технику и передавал координаты украинской разведке. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре региона.

Обвиняемый совершил преступление в сентябре 2023 года, когда был несовершеннолетним. По данным следствия, юноша вступил в переписку с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины, поскольку выступал против проведения специальной военной операции.

По указанию куратора подросток, находясь в электричке, зафиксировал выгрузку военного транспорта и передал украинской стороне через мессенджер точные координаты объектов.

Суд признал крымчанина виновным в государственной измене и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы.

15 октября жителя Энергодара приговорили к 16 годам лишения свободы, признав его виновным в государственной измене. По данным прокуратуры, 54-летний мужчина в период с апреля по май 2024 года через мобильное приложение перевел более 3000 рублей со своего банковского счета на счет зарубежного банка, используемый специальными службами Украины. Деньги предназначались для закупки средств радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, фигурант установил связь с представителем украинских спецслужб и в мае прошлого года передал ему информацию о местах расположения подразделений Вооруженных сил РФ.

Ранее жительницу Запорожской области отправили в колонию за финансирование ВСУ.

