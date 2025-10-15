На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жителя Брянской области приговорили к сроку в колонии по делу о госизмене

В Брянской области мужчину приговорили к 12 годам колонии за госизмену
true
true
true
close
Shutterstock

Брянский областной суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима по обвинению в госизмене. Об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Брянской области.

По данным следствия, продавец-консультант из Клинцов, выступавший против специальной военной операции, договорился с представителем Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины передавать украинской стороне сведения о Вооруженных силах (ВС) РФ и пытался склонить российских военных к сдаче в плен.

Для реализации договоренностей мужчина установил доверительные отношения с жительницей Клинцов, владевшей информацией о военнослужащем, отправляющемся в зону СВО. В ходе общения он попросил передать личные данные военного, заявив, что через свои контакты в ГУР Минобороны Украины сможет организовать его переход на сторону ВСУ.

Женщина сообщила о произошедшем в органы безопасности. В результате обвиняемый передал украинской стороне «легенду» о военнослужащем, полагая, что это реальные сведения.

Свою вину подсудимый полностью признал. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима с дополнительным ограничением свободы сроком на один год и шесть месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу.

До этого прокуратура Республики Крым сообщила, что жителя Энергодара приговорили к 16 годам лишения свободы, признав его виновным в государственной измене. По данным надзорного ведомства, 54-летний мужчина в период с апреля по май 2024 года через мобильное приложение перевел более 3000 рублей со своего банковского счета на счет зарубежного банка, используемый специальными службами Украины.

Ранее в Орле арестовали местную жительницу по делу о госизмене, совершенной до достижения ею совершеннолетия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами