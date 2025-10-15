Жителя Брянской области приговорили к сроку в колонии по делу о госизмене

В Брянской области мужчину приговорили к 12 годам колонии за госизмену

Брянский областной суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима по обвинению в госизмене. Об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Брянской области.

По данным следствия, продавец-консультант из Клинцов, выступавший против специальной военной операции, договорился с представителем Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины передавать украинской стороне сведения о Вооруженных силах (ВС) РФ и пытался склонить российских военных к сдаче в плен.

Для реализации договоренностей мужчина установил доверительные отношения с жительницей Клинцов, владевшей информацией о военнослужащем, отправляющемся в зону СВО. В ходе общения он попросил передать личные данные военного, заявив, что через свои контакты в ГУР Минобороны Украины сможет организовать его переход на сторону ВСУ.

Женщина сообщила о произошедшем в органы безопасности. В результате обвиняемый передал украинской стороне «легенду» о военнослужащем, полагая, что это реальные сведения.

Свою вину подсудимый полностью признал. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима с дополнительным ограничением свободы сроком на один год и шесть месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу.

До этого прокуратура Республики Крым сообщила, что жителя Энергодара приговорили к 16 годам лишения свободы, признав его виновным в государственной измене. По данным надзорного ведомства, 54-летний мужчина в период с апреля по май 2024 года через мобильное приложение перевел более 3000 рублей со своего банковского счета на счет зарубежного банка, используемый специальными службами Украины.

Ранее в Орле арестовали местную жительницу по делу о госизмене, совершенной до достижения ею совершеннолетия.