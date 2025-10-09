На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд утвердил приговор осужденному за госизмену студенту Галицкому

Студент университета Герцена получил 13 лет по делу о госизмене и терроризме
Shutterstock

Суд признал законным приговор в отношении студента университета Герцена Даниила Галицкого, осужденного на 13 лет за государственную измену и оправдание терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

«Приговор от 19 мая 2025 года в отношении Галицкого Даниила Андреевича оставлен без изменений, а апелляционные жалобы защиты — без удовлетворения. Решение вступило в силу», — говорится в сообщении.

Дело в отношении 24-летнего студента рассматривалось в закрытом режиме. В ходе первого заседания студенту продлили арест, по итогам второго заседания Галицкому назначили 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В качестве дополнительной меры наказания молодой человек должен будет в течение года администрировать интернет-ресурсы.

Галицкий был признан виновным по статьям о госизмене путем финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) и оправдании терроризма. До момента задержания он проходил обучение на последнем курсе кафедры политологии Петербургского педагогического университета имени Герцена. После получения образования молодой человек планировал стать политическим журналистом.

Ранее в РФ лишили свободы двух мужчин, готовивших теракты по заданию Украины.

