Вербовщика по делу о теракте против сотрудника МО внесли в список террористов

ТАСС: вербовщика по делу о теракте в Москве Гуломова внесли в список террористов
Global Look Press

Вербовщик Саидакбар Гуломов внесен в России в перечень террористов и переобъявлен в розыск по уголовному делу о теракте против высокопоставленного офицера Минобороны РФ, который готовился по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы.

«Гуломов Саидакбар Хамидович, 12.06.1979 г. р. Особые приметы: переобъявлен в розыск», — говорится в сообщении.

Утром 13 октября силовики предотвратили теракт в Москве, направленный против высокопоставленного сотрудника МО. По данным ФСБ, нападение готовилось специальными службами Украины совместно с террористической организацией «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Всего были задержаны четыре человека. Трое из них — граждане РФ, причастные к сокрытию следов подготовки преступления. Еще один злоумышленник — выходец из стран Центральной Азии, который выступал непосредственным исполнителем теракта.

В ходе расследования выяснилось, что мужчину завербовал Гуломов, который дистанционно руководил действиями исполнителя с территории Украины и стран Западной Европы. Помимо этого, он предоставил денежные средства, информацию о цели, взрывчатку и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по двум статьям. Речь идет о подготовке террористического акта и незаконном обращении с взрывчатыми веществами.

Ранее задержанный за попытку теракта против военного в Москве признался в содеянном.

