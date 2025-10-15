В Запорожской области в результате атаки ВСУ ранен подросток

Подросток пострадал в результате атаки двух дронов Вооруженных сил Украины на село Великая Знаменка в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в администрации округа.

«Ориентировочно в 15:50 мск ВСУ произвели атаку двумя БПЛА по улице Степной, в результате чего ранения нижних конечностей получил подросток, и силами жителей был доставлен в больницу», — говорится в сообщении.

В результате атаки сгорел один автомобиль.

До этого ВСУ атаковали мотоцикл в Суджанском районе Курской области. Транспортное средство было атаковано при помощи FPV-дрона. Водителем был 81-летний мужчина. Он получил ранения, спасти пострадавшего не удалось.

Незадолго до этого молодая женщина получила ранения в результате атаки украинского БПЛА на автомобиль в селе Мокрушино, расположенном в Беловском районе Курской области. 28-летняя пострадавшая обратилась в больницу с осколочными ранениями правой руки. Врачи оказали ей необходимую медицинскую помощь, после чего отпустили на амбулаторное лечение.

