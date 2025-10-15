На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Запорожской области в результате атаки ВСУ ранен подросток

Подросток из села Великая Знаменка Запорожской области пострадал при обстреле
true
true
true
close
«Газета.Ru»

Подросток пострадал в результате атаки двух дронов Вооруженных сил Украины на село Великая Знаменка в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в администрации округа.

«Ориентировочно в 15:50 мск ВСУ произвели атаку двумя БПЛА по улице Степной, в результате чего ранения нижних конечностей получил подросток, и силами жителей был доставлен в больницу», — говорится в сообщении.

В результате атаки сгорел один автомобиль.

До этого ВСУ атаковали мотоцикл в Суджанском районе Курской области. Транспортное средство было атаковано при помощи FPV-дрона. Водителем был 81-летний мужчина. Он получил ранения, спасти пострадавшего не удалось.

Незадолго до этого молодая женщина получила ранения в результате атаки украинского БПЛА на автомобиль в селе Мокрушино, расположенном в Беловском районе Курской области. 28-летняя пострадавшая обратилась в больницу с осколочными ранениями правой руки. Врачи оказали ей необходимую медицинскую помощь, после чего отпустили на амбулаторное лечение.

Ранее в Минобороны рассказали о сбитых над Башкирией дронах ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами