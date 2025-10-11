На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минобороны рассказали о сбитых над Башкирией дронах ВСУ

МО РФ: ПВО сбили над территорией Башкирии пять украинских БПЛА
Минобороны РФ

В период с 09.00 до 12.00 мск средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над территорией Республики Башкортостан. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

До этого в оборонном ведомстве заявили, что силы ПВО в ночь на 11 октября сбили 42 украинских беспилотных летательных аппарата над 6 регионами России. Вечером 10 октября министерство обороны РФ сообщило, что средства ПВО в период с 20:00 до 23:00 мск сбили шесть украинских беспилотников над территорией Ростовской области.

Губернатор региона Андрей Бочаров позднее сообщил, что в результате массированной ночной атаки дронов ВСУ на Волгоградскую область пострадал один мирный житель. Губернатор добавил, что в настоящее время на местах падения фрагментов БПЛА находятся сотрудники профильных служб. В том числе им было поручено организовать пункт временного размещения для граждан, чьи квартиры получили повреждения из-за падения обломков сбитых дронов.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

Атаки БПЛА на Россию
