Синоптик предупредил о периоде «глубокой осени» в Москве

Синоптик Тишковец: в среду, 15 октября, будет облачная погода, дождь и до +6℃

Облачная погода, дождь и температура воздуха до +6°C ожидаются в Москве в среду. Об этом в интервью РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится ложбиной североатлантического циклона. Сохранится облачная погода. Временами дождь», — рассказал он.

По словам специалиста, ветер будет северо-западный с порывами до 4-9 метров в секунду. При этом показания барометров будут расти и составят 747 миллиметров ртутного столба.

Тишковец добавил, что в четверг ожидаются небольшие осадки. По его словам, в пятницу, субботу и воскресенье дожди станут постепенно усиливаться. Синоптик отметил, что на текущей неделе в столичном регионе наступил третий подсезон осени — глубокая осень, которая продолжится как минимум до 28 октября.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что период комфортных температур в России завершился, а тепло больше не прогнозируется даже в южных регионах страны. По словам синоптика, в настоящее время в России практически не осталось регионов с комфортными температурами.

