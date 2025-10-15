Госдума намерена осудить политику Латвии по дискриминации россиян

Депутаты внесли на рассмотрение Госдумы проект заявления, в котором осуждается политика властей Латвии по дискриминации граждан РФ. Документ размещен на портале системы обеспечения законодательной деятельности.

«Депутаты Государственной Думы призывают здравомыслящую часть мирового сообщества осудить неонацистскую политику латвийского руководства и объединить усилия в борьбе с нарушениями основополагающих прав и свобод человека», — указано в заявлении.

Также в тексте документа осуждаются «фильтрационные процедуры» в виде анкеты лояльности и экзаменов на знание латышского языка, из-за которых 841 россиянин подлежит депортации из республики. Отмечается, что в анкете есть требование согласиться с политикой по сносу памятников советским солдатам, освобождавшим Европу от нацистских оккупантов.

10 октября директор по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадара Пуке сообщила, что из Латвии собираются депортировать более 800 россиян из-за нарушения ими миграционного законодательства. Пуке добавила, что их пребывание на территории страны после установленного срока будет расцениваться как незаконное.

Ранее в Госдуме назвали страны Прибалтики марионетками фашиствующего режима в ЕС.