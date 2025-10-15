На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Руководителя «Комплексных систем» приговорили к шести годам колонии

Руководитель «Комплексных систем» Чекрышев приговорен к шести годам колонии
Московский гарнизонный суд вынес приговор генеральному директору компании «Комплексные системы» Олегу Чекрышеву, которого обвинили в особо крупном мошенничестве на 283,5 млн рублей при исполнении государственного контракта по поставкам комплексов разминирования «Аракс» для Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил Олега Чекрышева признать виновным и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 600 тысяч рублей», — сказал судья.

9 октября бывшему сотруднику департамента реализации государственных программ и организации закупок Росгвардии Вадиму Гречишникову, обвиняемому в мошенничестве при поставках мобильных комплексов разминирoвания «Аракс» для Росгвардии, стало плохо во время выступления прокурора в Московском гарнизонном военном суде.

Он запросил для Гречишникова 7 лет колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей и лишением звания полковника запаса. Обвиняемый побледнел и потерял сознание. Скорая помощь госпитализировала его.

Ранее суд арестовал экс-главу FESCO по делу о хищениях в особо крупном размере.

