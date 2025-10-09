Бывшему сотруднику Росгвардии, обвиняемому в мошенничестве, потребовалась скорая

Бывшему сотруднику департамента реализации государственных программ и организации закупок Росгвардии Вадиму Гречишникову, обвиняемому в мошенничестве при поставках мобильных комплексов разминирoвания «Аракс» для Росгвардии, стало плохо во время выступления прокурора в Московском гарнизонном военном суде. Об этом сообщает ТАСС.

Прокурор запросил для Гречишникова 7 лет колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей и лишением его звания полковника запаса. Обвиняемый побледнел и потерял сознание. Скорая помощь госпитализировала его.

Согласно материалам дела, должностные лица Росгвардии сговорились с поставщиками ООО «Комплексные системы» при закупке мобильных комплексов разминирования «Аракс». В результате мошеннических схем закупки были сделаны по завышенным ценам. Первоначальный ущерб бюджету составил 227 миллионов рублей, но экспертиза установила, что реальный ущерб равен 283,5 миллионам рублей. Чекрышев, Беляков и Барканова частично возместили ущерб в размере 12 миллионов рублей. У Гречишникова арестовали 1 миллион рублей для погашения ущерба.

Гречишников не признал свою вину, остальные фигуранты раскаялись.

Ранее суд арестовал имущество экс-замглавы Росгвардии на 25 миллионов рублей.