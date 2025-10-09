На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывшему сотруднику Росгвардии, обвиняемому в мошенничестве, потребовалась скорая

Обвиняемому в мошенничестве сотруднику Росгвардии Гречишникову вызвали скорую
true
true
true
close
Haggardous50000/Shutterstock/FOTODOM

Бывшему сотруднику департамента реализации государственных программ и организации закупок Росгвардии Вадиму Гречишникову, обвиняемому в мошенничестве при поставках мобильных комплексов разминирoвания «Аракс» для Росгвардии, стало плохо во время выступления прокурора в Московском гарнизонном военном суде. Об этом сообщает ТАСС.

Прокурор запросил для Гречишникова 7 лет колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей и лишением его звания полковника запаса. Обвиняемый побледнел и потерял сознание. Скорая помощь госпитализировала его.

Согласно материалам дела, должностные лица Росгвардии сговорились с поставщиками ООО «Комплексные системы» при закупке мобильных комплексов разминирования «Аракс». В результате мошеннических схем закупки были сделаны по завышенным ценам. Первоначальный ущерб бюджету составил 227 миллионов рублей, но экспертиза установила, что реальный ущерб равен 283,5 миллионам рублей. Чекрышев, Беляков и Барканова частично возместили ущерб в размере 12 миллионов рублей. У Гречишникова арестовали 1 миллион рублей для погашения ущерба.

Гречишников не признал свою вину, остальные фигуранты раскаялись.

Ранее суд арестовал имущество экс-замглавы Росгвардии на 25 миллионов рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами