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Собянин сообщил об открытии новой станции «Москва-Сити» уже в этом году

Собянин: станция «Москва-Сити» на МЦД-1 примет первых пассажиров в 2025 году
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Pavel L/Shutterstock/FOTODOM

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что новая станция МЦД-1 «Москва-Сити» откроется для пассажиров уже в этом году.

По его словам, станция станет ключевым элементом крупного транспортного узла столицы. Он пояснил, что в 2025 году завершатся работы по обустройству двух пассажирских платформ и южного вестибюля, а также будет реализована интеграция с линией МЦД-4. Сейчас на первой и второй платформах ведутся отделочные и наладочные работы, одновременно монтируются инженерные системы.

Мэр уточнил, что южный вестибюль готов уже на 85%: завершено большинство работ, в том числе устройство выходов. В общей сложности на станции планируется три платформы и два просторных вестибюля. Для удобства пассажиров установят 10 лифтов и 14 эскалаторов. Особое внимание уделяется доступности для маломобильных граждан, а также эффективной пересадочной логистике и современным технологиям.

Завершение всей реконструкции запланировано на следующий год. К этому времени «Москва-Сити» станет частью крупного транспортного узла, объединяющего МЦК, МЦД-1, МЦД-4, метро и аэроэкспрессы в Шереметьево.

Собянин отметил, что новая станция улучшит транспортную доступность для жителей и работников Пресненского, Хорошевского, Дорогомиловского районов, а также Хорошево-Мневников и Филевского Парка. В зоне охвата — более 500 тыс. человек, включая свыше 130 тыс. сотрудников и жителей делового центра «Москва-Сити».

Ранее на Кутузовской завершилось формирование московского городского вокзала.

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