Российские врачи спасли женщину с гигантским камнем в желчном пузыре

В Башкирии врачи спасли женщину с гигантским камнем в желчном
true
true
true
close
Telegram-канал «Минздрав Башкортостана»

Врачи Благовещенской больницы спасли 61-летнюю женщину с гигантским камнем в желчном пузыре. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Республики Башкортостан.

Как рассказали медики, сначала они сделали несколько проколов, чтобы лапароскопическим методом удалить желчный пузырь, однако из-за обнаружения плотного спаечного процесса и огромного камня врачи приняли решение перейти к удалению органа через один большой разрез. Операция прошла благополучно, медики удалили желчный пузырь и достали оттуда камень размером более шести сантиметров.

«Интересно, что 61-летняя пациентка не испытывала никаких жалоб, несмотря на наличие такого внушительного образования», — поделились в пресс-службе.

Медики подчеркнули важность внимательного отношения к здоровью. Они отметили, что камни могут долгое время не давать о себе знать, а затем вызвать острое воспаление желчного пузыря, закупорку желчных протоков или перфорацию, что может привести к жизнеугрожающему состоянию.

Ранее в Казани врачи спасли 50-летнюю женщину с зубным протезом в кишечнике.

